De las inferiores de Unión La Calera a Europa: delantero chileno de 18 años es contratado por club italiano

Tomás Casanova, delantero chileno de 18 años, dio el salto a Europa tras su paso por las divisiones inferiores de Unión La Calera. El atacante, oriundo de Villa Alemana, seguirá su carrera en Italia.

El joven futbolista fue anunciado como nuevo refuerzo del Sporting Polistena, elenco que compite en el torneo de Promozione, correspondiente a la sexta categoría del fútbol italiano. Su incorporación fue oficializada por las redes sociales del club.

Desde el cuadro italiano destacaron la llegada del chileno y las expectativas que existen sobre su crecimiento. “La incorporación de Casanova representa una inversión estratégica. Estamos convencidos de que nuestro entorno puede ofrecerle las condiciones ideales para un desarrollo óptimo”, afirmó Francesco Ferraro, entrenador del Sporting Polistena.

De acuerdo con la información entregada por la Agenzia di Talenti, entidad que gestionó la operación, Tomás Casanova firmó contrato por toda la temporada 2026/27. De esta manera, el delantero buscará comenzar su carrera en el fútbol europeo y seguir creciendo como profesional.