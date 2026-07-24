Juan Lara Luco fue el árbitro chileno que más participación tuvo en el Mundial 2026, con 13 partidos, en los cuales siempre estuvo dentro de la cabina del VAR, lugar desde el cual tuvo que analizar cientos de jugadas polémicas.

De hecho, estuvo presente en uno de los partidos más controversiales de la Copa del Mundo: Argentina versus Suiza, donde tuvo que intervenir en confusa tarjeta roja Breel Embolo por simular una falta de Leandro Paredes.

En conversación con Los Tenores de ADN, el juez chileno se refirió a esta acción y también valoró su pasó por la cita planetaria, asegurando que las nuevas reglas implementadas son beneficiosas para el juego.

“Lo principal que es nuevo para todos es la modificación a la regla, eso es algo que ya está presente y se tiene que aplicar en todas las ligas del mundo. Tienen mucho que ver con el tiempo efectivo de juego, por ahí es lo que quiere FIFA y quiere bajar a todas las federaciones del mundo. Hay que castigar al que quiere perder tiempo deliberadamente”, dijo el árbitro sobre la aplicación de las normas en el torneo nacional.

“Esto se pudo ver en el Mundial, que hubo más tiempo efectivo de juego y, ojalá, esto se pueda traspasar a nuestra liga, que tengamos más tiempo efectivo de juego, que es finalmente lo que a todos nos gusta”, agregó.

Luego, al ser consultado sobre la polémica amarilla revisada en el VAR, que luego derivó en la expulsión de Embolo por simular una falta, señaló: “La decisión en cuanto a lo técnico es clara. Ahora, entiendo que para el mundo del fútbol es nuevo también, pero es por esto que ocurren los seminarios previos, porque se trabajó esta jugada. No puedo decir es que una jugada fácil, pero si se trabajó previamente”.