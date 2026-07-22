El fútbol chileno en Primera División está de regreso. La Liga de Primera 2026 arranca este viernes con la segunda rueda y entre los partidos más atractivos estará el que disputen Colo Colo y Deportes Limache en el Estadio Monumental.

Por la jornada 16 del Campeonato Nacional, el ‘popuilar’ recibirá en Macul a su bestia negra. Colo Colo tiene la necesidad de ganar su encuentro y sumar nuevos puntos en su misión de consagrarse como el mejor equipo del fútbol chileno.

Sin embargo enfrentarán a un equipo que les sabe jugar y al cual nunca le han ganado: Deportes Limache no sabe de derrotas ante el ‘cacique’ y si quiere seguir diciendo algo en la lucha por la corona, debe sumar los tres puntos en Macul.

Colo Colo vs. Deportes Limache EN VIVO

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Viernes 24 de julio