Sergio Jadue ya tiene fecha para saber si quedará libre de todos los cargos en Chile

Sergio Jadue ya tiene fecha para conocer si obtendrá el sobreseimiento definitivo de las causas judiciales que mantiene en Chile.

Este viernes, el tribunal fijó para el próximo martes 28 de julio, a las 9:00 horas, la audiencia en la que dará a conocer su resolución respecto a la solicitud presentada por la defensa del expresidente de la ANFP.

El exdirigente está imputado por los delitos de apropiación indebida, delitos tributarios vinculados a declaraciones de impuestos incompletas o falsas y lavado de activos.

Durante la audiencia, la representación de Jadue sostuvo que se cumplen las condiciones para decretar el sobreseimiento definitivo. De acogerse la solicitud, el otrora mandamás del fútbol chileno quedaría libre de los cargos que enfrenta ante la justicia nacional.

Sin embargo, el Ministerio Público mantiene una postura distinta. El fiscal Marco Antonio Paredes afirmó que el plazo de prescripción aún no se cumple, por lo que, a su juicio, no corresponde decretar el sobreseimiento en esta etapa del proceso.

“Consideramos que la última resolución activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para solicitar la extradición a Estados Unidos. Ese cómputo comenzaría a contarse desde el 26 de enero de 2017. Es decir, el 26 de enero de 2027 se cumpliría el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo del señor Jadue”, explicó el fiscal tras la audiencia.