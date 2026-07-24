¿Terminó el amor? Redes revelan supuesto quiebre de relación de un futbolista chileno a un mes de su matrimonio

El pasado 27 de mayo, el futbolista chileno Jordhy Thompson y su pareja, Camila Sepúlveda, contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia que fue compartida a través de redes sociales.

“Te amo para toda la vida, amorcito mío. Tenemos una familia hermosa”, escribió Camila Sepúlveda en la publicación, la que recibió tanto mensajes de felicitación como diversas críticas.

Los cuestionamientos apuntaron al pasado de violencia intrafamiliar protagonizado por el exjugador de Colo Colo, quien fue denunciado por su pareja. Sin embargo, a solo dos meses de haber dado el “sí”, en redes sociales comenzaron a surgir rumores sobre un supuesto quiebre en la relación.

Diversos usuarios advirtieron que las publicaciones de la ceremonia ya no estarían disponibles en los perfiles de Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda, lo que alimentó las especulaciones sobre el posible fin de su matrimonio.

Mentira que la Camila de nuevo termino con Jordhy Thompson si se casaron hace menos de, no se, 6 meses????? Ya no quedan rastros en Instagram de la ceremonia jdjdjd — neli (@nelivana) July 24, 2026

“Mi pareja de tóxico favoritos”, “tiempo atrás ya había ocultado fotografías, parece que no anda bien el matrimonio”y “¿qué? necesito confirmar esto", fueron algunas de las reacciones que se podían leer en la web.