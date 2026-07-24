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“Pensamos que íbamos a morir de hipotermia”: el dramático relato de trabajador evacuado de Pascua-Lama

Sergio Durán advirtió que el combustible del generador “se va a acabar hoy en la tarde”, y confirmó la presentación de una denuncia ante la Dirección del Trabajo.

Ruth Cárcamo

Imagen de Sergio Durán: captura de 24 Horas

Imagen de Sergio Durán: captura de 24 Horas

Esta mañana inició la evacuación de los trabajadores del proyecto minero Pascua-Lama, de Barrick Chile, que permanecen aislados desde hace más de una semana en los campamentos Barriales y Potrerillos, ubicados en la alta cordillera de la comuna de Alto del Carmen.

Según informó la empresa en un comunicado, “hasta el momento se han completado dos de los ocho viajes planificados, lo que ha permitido trasladar a ocho trabajadores”.

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Uno de los evacuados fue Sergio Durán, presidente del sindicato de la empresa colaboradora, quien relató las extremas condiciones meteorológicas que enfrentaron y acusó que Barrick Chile no cumplió con el plan de rescate comprometido.

Condiciones en los campamentos

“Nos prometieron dos helicópteros para el rescate y hay solamente uno, y este no va a subir tampoco por las condiciones climáticas. Entonces, no bajarían todos los trabajadores”, señaló el dirigente en conversación con 24 Horas desde el helipuerto de Alto del Carmen.

Consultado por las condiciones en los campamentos, respondió: “Teníamos una casa fuerza que alimentaba el campamento, y esa casa fuerza cayó y no pudo distribuir energía. Nosotros, con viento blanco y en alerta roja, tuvimos que ir a hacer partir un general auxiliar que solamente suministraba energía al casino y gerencia”.

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Durán también afirmó que no cuentan con agua potable, ya que la planta de distribución quedó sin energía debido a que “se congelaron las cañerías”, lo que también les impide disponer de agua caliente. Además, aseguró que “la red de incendio no funciona”.

“Piensas que vas a morir de hipotermia”

En esa línea, indicó que enfrentaron temperaturas de hasta -17 °C y una acumulación de nieve que alcanzó los 7,5 metros. “Lo que ocurrió arriba fue histórico”, dijo.

El dirigente sostuvo que, si bien el campamento contaba con alimentos, gas y atención médica, “los equipos que están arriba no están aptos para poder hacer un despeje de 7 metros”.

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“Hubo gente que se quebró, que lloró y que tuvimos que contener, porque en la noche, cuando te vas a dormir a tu pieza y no tienes calefacción, piensas que vas a morir de hipotermia”, agregó.

Denuncia ante la DT

Asimismo, Sergio Durán advirtió que el combustible del generador auxiliar “se va a acabar hoy en la tarde”, lo que significaría quedarse sin energía. “Ayer hicimos una cadena humana para poder cargar el generador”, relató.

Finalmente, confirmó que presentaron una denuncia ante la Dirección del Trabajo, ya que, según afirmó, “cuando se contactaron con nosotros, el día miércoles, estaban pensando en hacer un cambio de turno”.

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