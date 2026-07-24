Aprobadas 610 días después: reportan descontrol administrativo por horas extras en Hospital de Victoria

Una serie de graves irregularidades administrativas y financieras al interior del Hospital San José de Victoria quedaron al descubierto tras una reciente auditoría realizada por la Contraloría Regional de La Araucanía. El ente fiscalizador analizó la ejecución y el pago de horas extraordinarias a los funcionarios del recinto asistencial entre enero de 2024 y junio de 2025, detectando anomalías que obligarán a iniciar un sumario administrativo en un plazo máximo de 15 días hábiles.

De acuerdo con el Informe N°70 de 2026 emitido por la Contraloría, una de las principales faltas corresponde a la validación tardía de las labores. Los actos administrativos que ordenaron las horas extras se elaboraron con posterioridad a su ejecución, registrando demoras que oscilaron entre los 54 y los 610 días corridos. Además, dichos documentos carecían de la justificación técnica necesaria, ya que no identificaban las tareas impostergables que avalaran el trabajo fuera de horario.

Fallas biométricas y pagos millonarios a turnos

La auditoría también constató un evidente descontrol en el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH). Se detectaron errores de marcación, omisiones en el reloj biométrico e incumplimientos no justificados de la jornada programada. Según advirtió el ente contralor, estas vulneraciones impiden validar el cumplimiento real de la jornada laboral, generando una pérdida de confianza en las planillas y abriendo la puerta a pagos por días en que los funcionarios no desempeñaron sus funciones.

Uno de los hallazgos más cuantiosos tiene relación con el personal de tercer y cuarto turno. El informe reveló que estos funcionarios ejecutaron horas extraordinarias por un total de $562.964.119 durante el periodo analizado. Esta situación contraviene la normativa vigente, la cual establece que quienes perciben asignación de turno no pueden desempeñar trabajos extraordinarios, salvo en emergencias sanitarias calificadas mediante una resolución fundada por el director del establecimiento.

Cálculos erróneos y exigencia de restitución

Adicionalmente, la Contraloría Regional advirtió el pago de $3.784.295 en horas extras que simplemente no contaban con respaldo en el registro de asistencia. Estos montos también presentaron errores en la sumatoria, mala distribución en la cantidad de horas a cobrar y cálculos equivocados de los días hábiles. Asimismo, se comprobó que el hospital no descontó el tiempo de colación al determinar las horas trabajadas, vulnerando la jurisprudencia en la materia.

Frente a este escenario, el organismo fiscalizador instruyó al Hospital de Victoria a comprobar si los funcionarios aludidos prestaron efectivamente los servicios cobrados. El recinto deberá efectuar una revisión exhaustiva, determinar el tiempo no trabajado y aplicar el descuento respectivo en las remuneraciones correspondientes, medidas que tendrán que ser acreditadas ante la Contraloría en un plazo de 60 días hábiles.