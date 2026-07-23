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“Ha dado positivo”: Gobierno explica que renuncia del exsubsecretario de Hacienda está relacionada a temas de drogas

El Ejecutivo informó que un segundo examen arrojó un resultado adverso, aunque aún resta la contramuestra y nuevos análisis solicitados por la exautoridad.

Martín Neut

Diana Copa

Detalles de la renuncia del exsubsecretario de Hacienda

Detalles de la renuncia del exsubsecretario de Hacienda

02:13

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La renuncia de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún a la Subsecretaría de Hacienda se produjo luego de que un segundo examen de detección de drogas, realizado en junio, arrojara un resultado positivo, informó este jueves el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

El secretario de Estado detalló que el exsubsecretario había obtenido un resultado negativo en un primer test aplicado en abril, pero que el segundo examen dio positivo. “En un primer examen de detección de drogas, el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo (...). De un segundo test en el mes de junio ha dado positivo", señaló.

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Alvarado precisó que “todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra” y que Rodríguez “se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo".

Asimismo, sostuvo que “si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia” y recalcó que “el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia".

Tras la salida de Rodríguez Oyarzún, aceptada por el Presidente José Antonio Kast, asumirá como subsecretario de Hacienda subrogante Tomás Bunster Bustamante, actual Coordinador de Regulación Económica y Jefe de Asesores de la cartera.

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