“¿Por qué será que las queremos tanto?” vuelve al Teatro San Ginés con homenaje a Fernando Kliche

La obra ¿Por qué será que las queremos tanto? regresará al Teatro San Ginés con tres funciones especiales que rendirán homenaje al actor Fernando Kliche, fallecido el pasado 3 de julio a los 71 años.

Las presentaciones se realizarán este viernes 24, el sábado 25 y el viernes 31 de julio.

El montaje será encabezado por Patricio Torres y Remigio Remedy, quien asumirá el personaje que Kliche interpretó durante 12 temporadas. La comedia aborda las conversaciones de dos amigos que se reúnen en un bar para hablar sobre el amor, las relaciones de pareja y las contradicciones de la vida cotidiana.

Patricio Torres recuerda sus años sobre el escenario junto a Fernando Kliche

Torres evocó la extensa relación artística y personal que mantuvo con su compañero. “Estuve más de 12 años haciendo esta obra con Fernando y recorrimos prácticamente todo Chile, trabajando y actuando juntos”, señaló. También recordó que ambos bromeaban con la idea de seguir representándola hasta la vejez.

La incorporación de Remedy al elenco había sido conversada previamente con Kliche, cuando este debió alejarse temporalmente del montaje por compromisos laborales. “Me dijo que le parecía fantástico, que siguiera adelante y que después nos volveríamos a encontrar con esta misma obra”, relató Torres.

El actor reconoció que volver a escena sin su amigo tendrá una carga emocional especial. “Queda una pena muy grande en mi alma y en mi corazón. Lo voy a extrañar muchísimo”, expresó. Las funciones buscarán mantener vivo el espíritu de la obra y recordar la trayectoria de Kliche en la televisión y el teatro chileno.

Las entradas para las presentaciones del 24, 25 y 31 de julio se encuentran disponibles mediante Ticketmaster. La obra fue escrita por el dramaturgo argentino Daniel Dátola y cuenta con versiones estrenadas en países como Argentina y Brasil.