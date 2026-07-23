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Gobierno acepta renuncia de subsecretario de Hacienda: ya hay un reemplazo subrogante

La Presidencia informó la salida de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún y designó a Tomás Bunster para asumir interinamente el cargo.

Martín Neut

LA MONEDA: 1 de julio de 2026

LA MONEDA: 1 de julio de 2026 / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó este jueves la renuncia de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún al cargo de subsecretario de Hacienda, según informó la Presidencia a través de un comunicado oficial.

Mientras se define un reemplazo permanente, el cargo será asumido de manera subrogante por Tomás Bunster Bustamante, actual Coordinador de Regulación Económica y Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.

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Bunster es ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hasta ahora se desempeñaba como uno de los principales asesores de la cartera, con responsabilidades en materias de regulación económica.

El Ejecutivo no entregó mayores antecedentes sobre las razones de la salida de Rodríguez Oyarzún ni informó cuándo se designará al nuevo subsecretario titular.

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