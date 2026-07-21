Así operaba la mayor red de tráfico de armas detectada en Chile: vendían fusiles y explosivos por Telegram

La Policía de Investigaciones (PDI) reveló nuevos antecedentes sobre la denominada “Operación 3D”, investigación que permitió desbaratar una de las mayores redes de tráfico de armas detectadas en Chile.

Según los antecedentes, la organización utilizaba chats encriptados de Telegram para comercializar armas de fuego, pistolas fabricadas con impresoras 3D, municiones, fusiles de guerra e incluso explosivos.

La investigación comenzó en 2024, cuando el Ministerio Público autorizó el uso de agentes encubiertos para infiltrarse en los grupos donde operaban los traficantes. Con el tiempo, los detectives identificaron una banda criminal integrada por más de 60 personas.

Según la PDI, los grupos funcionaban bajo estrictas medidas de seguridad. Los administradores verificaban a los compradores mediante apodos y referencias dentro del mundo delictual antes de permitir su ingreso o concretar una venta.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la participación de los llamados “armeros digitales”, especialistas capaces de fabricar las denominadas “armas fantasma” mediante impresoras 3D.

Al no contar con número de serie ni registro oficial, este tipo de armamento resulta especialmente difícil de rastrear.

Las transacciones se realizaban tanto de forma presencial como a través de empresas de encomiendas. Para evitar controles, los paquetes eran enviados declarando contenidos aparentemente lícitos.

Además, la organización utilizaba cuentas bancarias de terceros para dificultar el seguimiento del dinero. La investigación también apunta a que parte del armamento habría ingresado desde Argentina mediante la modalidad de “correos humanos”.

El operativo terminó con siete personas detenidas, mientras que el Ministerio Público advirtió que la investigación dejó al descubierto una nueva modalidad de tráfico de armas.