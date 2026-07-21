Suspenden las clases en toda la región de Valparaíso este miércoles por efectos del sistema frontal

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este miércoles 22 de julio en todos los establecimientos educacionales de la región de Valparaíso , como medida preventiva frente a las consecuencias que ha dejado el sistema frontal en la zona.

La decisión se adoptó luego de que más de 200 recintos educacionales registraran distintos niveles de afectación por las intensas lluvias de los últimos días.

Entre los principales problemas reportados figuran dificultades de conectividad vial, desbordes de cauces y prolongados cortes de suministro eléctrico que aún afectan a miles de hogares.

Según informó el Gobierno, el anuncio será oficializado por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, tras la reunión de coordinación que diariamente realizan las autoridades junto a Senapred para evaluar la evolución de la emergencia.

Con esta medida, las autoridades buscan resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y comunidades escolares mientras continúan las labores para enfrentar los efectos del temporal en la región.