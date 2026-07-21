A pesar de la crisis: Chile se consolida como el segundo país de Latinoamérica que más gasta en belleza per cápita

El mercado de la belleza y el cuidado personal en Chile enfrenta un cambio de paradigma silencioso pero profundo. Ante la presión sobre el presupuesto familiar, los consumidores están modificando drásticamente sus hábitos.

Mientras los más jóvenes ajustan sus bolsillos y compran con menor frecuencia, los consumidores seniors (adultos mayores) emergen como el segmento más estable y relevante del sector.

Así lo revela un reciente análisis elaborado por Worldpanel by Numerator, expuesto en conjunto con la Cámara de la Industria Cosmética de Chile, donde se detalla que un 41% de los hogares chilenos ha reducido sus compras en la categoría para priorizar otros gastos esenciales, mientras que un 27% compra únicamente al encontrar ofertas.

A diferencia de años anteriores, la Generación Z ha dejado de actuar como el motor acelerador de la categoría. Durante este año, su frecuencia de compra cayó un 14%, mostrando una postura mucho más analítica frente al gasto.

“Los jóvenes no están abandonando la categoría, pero sí están redefiniendo su relación con ella. Hoy compran menos veces, pero buscan productos más específicos, con beneficios claros y alineados con tendencias de cuidado personal”, sostiene Iván Garcés, Analytics Partner de Worldpanel by Numerator.

Seniors: Fidelidad, marcas tradicionales y consumo estable

En la vereda opuesta, los consumidores de mayor edad registran el comportamiento más sólido de la industria, siendo el grupo que compra con mayor frecuencia y que adquiere más volumen por ocasión.

El estudio también constató una transformación acelerada en los canales de venta. La penetración del e-commerce creció 1,6 puntos porcentuales, con un aumento del 26% en el gasto general.

Sin embargo, el fenómeno más llamativo ocurre en las redes sociales, que pasaron de ser plataformas de inspiración a canales directos de transacción. En los sectores socioeconómicos DE, las plataformas como TikTok y Facebook Marketplace representan el 14% del gasto online en belleza, demostrando cómo la frontera entre el contenido y la compra es cada vez más difusa.

Pese a los ajustes en el consumo de la Gen Z, la industria cosmética chilena mantiene cifras altamente positivas en la región.

Según precisó Mauricio Hörmann, presidente ejecutivo de la Cámara Cosmética, Chile se posiciona como el segundo país de Latinoamérica con el consumo per cápita más alto en belleza.

“Efectivamente, los cambios y variaciones en el consumo de productos de belleza son fluctuantes y responden a diversos factores. Pero, a pesar de ello, la industria chilena el año pasado creció a valor real un 8%, muy por encima del crecimiento del país, contribuyendo a más del 1% del PIB, siendo Chile el segundo país en Latam con el consumo per cápita más alto: USD 199 dólares vs promedio Latam USD 118,9. De cara al 2026 la industria cerró con cifras positivas creciendo a valor nominal por sobre el 3,5%”, informó Mauricio Hörmann, presidente ejecutivo de la Cámara Cosmética.