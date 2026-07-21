Trump buscaría impulsar candidatura de Infantino a la ONU tras el Mundial: competiría con Michelle Bachelet

La relación entre Donald Trump y Gianni Infantino se ha fortalecido de gran manera debido a la organización del Mundial 2026, con ambos viéndose muy cercanos en varios encuentros.

De hecho, tal es la confianza que tiene el presidente de Estados Unidos con su par de la FIFA, que estaría alzando su candidatura para ser el próximo Secretario General de la ONU.

Según reveló el New York Post, el mandamás norteamericano cree que el político suizo es respetado por todo el mundo y tiene una capacidad especial para unir a la gente, cualidades ideales para el cargo.

Sin embargo, Infantino no tendrá una carrera fácil si quiere ocupar el lugar que actualmente posee el portugués António Guterres, ya que, una de las que también está en campaña para el puesto, es Michelle Bachelet.

La expresidenta de Chile está en carrera para el máximo sitial en las Naciones Unidas, donde ya ha ocupado otros cargos anteriormente, ganando un respeto internacional.

Eso sí, la política chilena no contará con el apoyo del Gobierno de José Antonio Kast. Mientras que Gianni Infantino sumaría un buen respaldo al ser impulsado por Donald Trump.