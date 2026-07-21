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Cerca de 4 mil clientes estuvieron más de 84 horas sin energía: SEC inicia proceso y formula cargos contra Chilquinta

El organismo abrió un procedimiento administrativo tras detectar que miles de usuarios permanecieron varios días sin suministro durante el sistema frontal.

Martín Neut

QUILPUÉ: Trabajadores de Chilquinta

QUILPUÉ: Trabajadores de Chilquinta / Pablo Ovalle Isasmendi

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Chilquinta por los prolongados cortes de suministro registrados en la región de Valparaíso durante el reciente sistema frontal, al detectar que miles de clientes permanecieron varios días sin electricidad.

En un comunicado, el organismo señaló que los antecedentes recopilados “indicarían que miles de clientes habían permanecido por varios días sin suministro eléctrico durante el sistema frontal".

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Agregó que la empresa “habría incumplido la normativa eléctrica vigente, al superar los tiempos máximos de reposición del suministro establecidos para este tipo de contingencias".

Más de 84 horas continuas sin energía

Según la SEC, durante la emergencia hubo un peak de 170.445 clientes sin luz, de los cuales el 72% pertenecía a la Región de Valparaíso.

Además, hasta las 00:00 horas de este martes aún se mantenían 20.681 usuarios sin servicio, incluyendo 4.217 con cortes de entre 72 y 84 horas y 4.792 que acumulaban más de 84 horas continuas sin energía.

La formulación de cargos da inicio al procedimiento administrativo, en el que Chilquinta podrá presentar sus descargos. La acción ocurre luego de que la distribuidora anunciara una compensación de $40 mil para los clientes afectados por la emergencia.

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