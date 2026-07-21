Tragedia en Metro Valparaíso: vehículo descontrolado ingresa a estación Viña del Mar y deja un muerto y cuatro heridos

Una grave emergencia se registra en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, luego de que un accidente de tránsito derivara en el ingreso de un automóvil particular a las dependencias de la estación de Metro Viña del Mar. El hecho, que se encuentra en pleno desarrollo, ha provocado una masiva movilización de los equipos de rescate en la zona.

Colisión vehicular y posterior caída por las escaleras de la estación

El siniestro vial se originó a partir de una colisión entre dos vehículos menores en la intersección de la calle Álvarez con calle Sucre. Tras el impacto, uno de los automóviles involucrados se desvió de la calzada y se dirigió directamente hacia el ingreso peatonal de la estación de trenes.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el móvil descontrolado continuó su trayectoria descendente hacia abajo en las escaleras de acceso de la estación. En su trayecto por la bajada peatonal, el automóvil terminó por generar el atropello de una persona que se encontraba en el lugar.

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Víctimas confirmadas y estado del servicio de transporte

Al lugar concurrieron rápidamente voluntarios de Bomberos y personal de salud para atender a los afectados. Hasta el momento, el reporte oficial entregado por los equipos de emergencia confirma que el accidente deja un saldo de cuatro personas lesionadas y una persona fallecida. El vehículo involucrado terminó su trayecto en la parte baja del acceso que utilizan habitualmente los pasajeros del metro regional.

Respecto a la operatividad del transporte público, la empresa EFE Valparaíso (EFE Valparaíso) informó de manera oficial que el servicio de trenes de pasajeros sigue funcionando de manera normal en la red, pero se ha determinado la suspensión temporal de la detención de trenes en la estación de Viña del Mar para facilitar las labores de los equipos de emergencia y la policía en el sitio del suceso.