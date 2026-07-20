Lluvia en Santiago y Chile, hoy en vivo: nuevas precipitaciones, suspensión de clases martes 21 de julio y pronóstico por región

Un extenso e intenso sistema frontal mantiene bajo alertas y avisos meteorológicos a diez regiones del país. El fenómeno, caracterizado por el ingreso de fuertes lluvias, ráfagas de viento y nevadas, abarca una amplia zona geográfica que se extiende desde el Norte Chico hasta la zona sur del territorio nacional. De acuerdo a los reportes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los eventos de mayor intensidad y riesgo se concentrarán en los sectores precordilleranos y cordilleranos. En dichas zonas, se aguarda la caída de precipitaciones catalogadas de moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo, lo que aumenta significativamente el riesgo de remociones en masa y crecidas de caudales. Para la jornada de este domingo, la principal preocupación de las autoridades y los equipos de emergencia se ha trasladado a las regiones de Atacama y Coquimbo. En ambas zonas se mantienen vigentes diversas alertas meteorológicas debido a la intensidad de las precipitaciones proyectadas. Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha activado y reforzado sus alertas en todos los puntos críticos que se han visto o podrían verse afectados por el temporal, con el objetivo de agilizar el monitoreo y la coordinación directa con los organismos de primera respuesta. Dada la magnitud del evento climático, el Presidente José Antonio Kast ordenó mantener bajo estado de emergencia preventiva a gran parte del país. La medida rige entre el 13 y el 21 de julio y abarca las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Durante la presente jornada, las autoridades gubernamentales y regionales continuarán entregando nuevos balances y monitoreando la evolución del sistema frontal, manteniendo un foco prioritario en el Norte Chico. A continuación, sigue nuestra cobertura en vivo con todas las actualizaciones de la emergencia. En este minuto a minuto detallaremos el avance de las lluvias, las nuevas alertas emitidas por Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las principales rutas del país, los eventuales cortes del suministro eléctrico y las decisiones de última hora adoptadas por las autoridades.