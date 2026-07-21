;

Luz verde para BTS: Ministerio del Deporte autoriza el uso del Estadio Nacional tras acuerdo para proteger la cancha

La productora presentó un proyecto técnico respaldado por un estudio de ingeniería que incluye un escenario 360° y maniobras desde la pista atlética.

Gonzalo Miranda

Mario Vergara

AGENCIA UNO - GETTY IMAGES

AGENCIA UNO - GETTY IMAGES

El Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmaron oficialmente la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los esperados conciertos de la agrupación surcoreana BTS.

La resolución se dio a conocer luego de que la empresa productora presentara una propuesta técnica modificada que garantiza el resguardo de la infraestructura deportiva del coliseo de Ñuñoa, en especial la cancha principal.

Revisa también

A diferencia de los montajes tradicionales, el plan aprobado contempla la instalación de un escenario en formato 360°, el cual evita el tránsito de maquinaria pesada sobre el terreno de juego.

Las maniobras de montaje y producción se ejecutarán mediante grúas operadas de manera estratégica desde la pista atlética perimetral.

Adicionalmente, se utilizará una cubierta de protección especial de alta tecnología que permite mantener la ventilación y la respiración del césped durante los días que dure el evento.

“Estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”, detalló el comunicado emitido por el Ministerio del Deporte.

El plan técnico que destrabó la autorización

La solución definitiva se concretó tras la presentación de una nueva propuesta por parte de la productora. Según detalló el Ministerio del Deporte, el rediseño logístico cuenta con el respaldo de un estudio de ingeniería e implementará ajustes estrictos destinados a resguardar la infraestructura del recinto ñuñoíno.

Entre las medidas más destacadas del nuevo acuerdo se encuentran la instalación del escenario 360°: Este formato evitará la circulación de maquinaria pesada directamente sobre la cancha.

Además de una operación a distancia, lo que sostiene que todas las maniobras de producción y montaje se ejecutarán mediante grúas operadas exclusivamente desde la pista atlética.

Junto a lo anterior, se instalará una cubierta tecnológica: Se utilizará un sistema especializado de protección que permitirá mantener la ventilación y respiración adecuada del césped.

Estas innovaciones garantizarán una reducción significativa en el tiempo estimado para la recuperación de la cancha en comparación a la solicitud inicial.

Ante este nuevo escenario, el Gobierno ya notificó de la medida al Club Universidad de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y el Club Atlético Santiago, con el objetivo de coordinar armoniosamente el desarrollo de las actividades deportivas y culturales en el principal coliseo del país.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad