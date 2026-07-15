Desbaratan la mayor banda de tráfico de armas en Chile: este era el inesperado perfil de sus líderes

Un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular la que sería la mayor organización dedicada al tráfico de armas en Chile.

Uno de los antecedentes que más llamó la atención fue el perfil de sus líderes: el presunto cabecilla tiene solo 16 años, mientras que otros cuatro adolescentes, de entre 14 y 17 años.

El procedimiento incluyó cerca de 100 allanamientos simultáneos en 12 regiones del país, desde Tarapacá hasta Aysén, y dejó más de 40 personas detenidas.

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Además, se incautaron más de 50 armas de fuego, municiones y diversos implementos para fabricar armamento.

Según la investigación, la organización no solo traficaba armas, sino que también elaboraba las llamadas “armas fantasmas” mediante impresoras 3D, las que luego comercializaba a través de un canal de Telegram, donde operaba como un mercado ilegal.

El operativo fue encabezado por la PDI, en conjunto con la Fiscalía Supraterritorial y las fiscalías Occidente y Sur, poniendo fin a una de las investigaciones más importantes contra el tráfico de armas en el país.