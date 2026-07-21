Por homicidio frustrado contra detective PDI: formalizan a tres adolescentes y un adulto tras violento asalto en La Cisterna

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva para un imputado de 26 años y la internación provisoria para tres adolescentes de entre 16 y 17 años, acusados de asaltar a una mujer y atropellar a una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) durante su huida en la comuna de San Miguel.

Los cuatro detenidos fueron formalizados por los delitos de homicidio frustrado contra la detective y robo con violencia contra una mujer que momentos antes había retirado cerca de $3 millones en efectivo desde una sucursal bancaria.

El tribunal consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 100 días para la investigación.

“Proceden a atropellar a la funcionaria”

El violento episodio ocurrió la tarde del lunes, cuando la funcionaria advirtió el robo, se identificó como policía e inició la persecución de los responsables hasta interceptarlos cuando abordaban un vehículo.

Según explicó el fiscal de la Fiscalía Sur, Patricio Martínez, la detective “se identifica como funcionaria policial, sale en persecución de los sujetos", pero estos “proceden a atropellar a la funcionaria de la policía, ya que el conductor simplemente arranca el vehículo".

Ante el riesgo para su integridad, la funcionaria efectuó al menos cinco disparos, hiriendo a dos de los imputados, quienes permanecen hospitalizados bajo custodia policial.