“En este minuto no sería prudente”: oficialismo pide esperar resolución de Contraloría antes de avanzar en eventual cargo diplomático para Steinert

La posibilidad de que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert asuma una agregaduría en el extranjero abrió un nuevo foco de tensión al interior del oficialismo, donde distintos parlamentarios cuestionaron que la idea sea evaluada mientras sigue pendiente la controversia con la Contraloría.

El canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que el Gobierno analiza la opción de designar a Steinert en un cargo en la embajada de Chile en Perú, aunque aclaró que por ahora no existe una decisión tomada. “Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía”, afirmó.

La alternativa surge luego de que Steinert dejara el Ministerio de Seguridad el pasado 19 de mayo, tras no cumplir con las expectativas del Ejecutivo en materia de combate al crimen.

“Más polémicas no necesitamos”

Su eventual nombramiento en el exterior también ocurre días después de que la Contraloría cuestionara su actuación como secretaria de Estado, acusando que se habría excedido en sus atribuciones al solicitar antecedentes a la PDI sobre personal vinculado a una investigación penal.

Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón sostuvo a The Clinic que antes de avanzar en una designación se debe resolver esa situación. “En este minuto no sería prudente y hay que esperar que se cierre el tema con Contraloría”, afirmó.

AGENCIA UNO / Oscar Guerra Ampliar

En la misma línea, el jefe de bancada RN, Diego Schalper, calificó la propuesta como “inoportuna”, mientras que desde la UDI la diputada Flor Weisse advirtió que “más polémicas no necesitamos”.

“Un poquito tiradito de las mechas”

Los cuestionamientos también llegaron desde el Partido Nacional Libertario.

La diputada Gloria Naveillán señaló que entregar un cargo en el extranjero a Steinert mientras enfrenta reparos del organismo contralor sería “un poquito tiradito de las mechas”, mientras que Paulina Muñoz cuestionó que se considere a una exministra que tuvo un breve paso por el gabinete.

Pese a las críticas, en el oficialismo reconocen que la opción respondería a un compromiso previo del Presidente José Antonio Kast con Steinert, quien habría aceptado asumir la cartera de Seguridad con la posibilidad de asumir posteriormente una función internacional si dejaba el cargo.