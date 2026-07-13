No solo la final de Copa de la Liga: ANFP evalúa suspender la fecha 16 de la Primera B por precaución ante sistema frontal

Una semana de lluvias intensas es la que se espera en la zona centro-sur de Chile, lo cual ha obligado a las autoridades al llamado a la precaución, donde el fútbol no ha estado excluido.

Si la suspensión de la final de la Copa de la Liga que iban a jugar Coquimbo Unido y O’Higgins en Valparaíso ya fue confirmada, ahora se aguarda por una decisión sobre la fecha 16 de la Primera B.

Según información de ADN Deportes, la ANFP comunicará este martes la decisión de si se postergará la jornada de la Liga de Ascenso, con varios partidos en las zonas donde el sistema frontal promete dejar estragos.

Al igual que con la final de Copa de la Liga, la idea es ser precavidos con el clima, evitando desplazamientos hacía sectores donde se pueda complicar el acceso, como Santa Cruz (vs. San Marcos de Arica), Temuco (vs. Cobreloa) o San Felipe (vs. Deportes Iquique).