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Abogado del imputado por la tragedia de Viña rompe el silencio y entrega un nuevo antecedente: “No tenía...”

La Fiscalía explicó que aún faltan los informes de autopsia y el peritaje definitivo de la SIAT antes de la formalización.

Javiera Rivera

Abogado del imputado por la tragedia de Viña rompe el silencio y entrega un nuevo antecedente: “No tenía...”

Abogado del imputado por la tragedia de Viña rompe el silencio y entrega un nuevo antecedente: “No tenía...” / Sebastian Olavarria

Este lunes, la defensa del funcionario de la Armada imputado por el atropello múltiple que dejó seis fallecidos y siete heridos en la feria Caupolicán de Viña del Mar descartó que su representado presentara problemas de salud antes de la tragedia.

El abogado Gonzalo Yuseff, quien representa a Jonathan David Richards Gaete, aseguró que “es una persona saludable, siempre ha cumplido en su trabajo, es una persona honrada y problemas de salud no tenía”.

Asimismo, sostuvo que el imputado está dispuesto a colaborar con la investigación y que aún no ha prestado declaración porque el Ministerio Público no se la ha tomado. “Para él esto es una tragedia sin nombre”, afirmó.

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El defensor también calificó como “totalmente razonable” la ampliación de la detención, señalando que permitirá a la Fiscalía avanzar en el esclarecimiento de los hechos antes de la formalización.

Por su parte, la fiscal Carolina Monsalve explicó que la ampliación fue solicitada porque todavía faltan diligencias clave, entre ellas los protocolos de autopsia y el informe definitivo de la SIAT de Carabineros, antecedentes que serán determinantes para formalizar al imputado.

La persecutora agregó que el conductor aún no ha prestado declaración y confirmó que el narcotest arrojaron resultados negativos. No obstante, precisó que la alcoholemia sigue pendiente.

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