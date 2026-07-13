El complejo escenario judicial que deberá enfrentar seleccionado de la Roja: esto se conoce

Un complejo escenario judicial deberá enfrentar el próximo 30 de septiembre de 2026 un reconocido futbolista de la Roja, luego de que este lunes se diera a conocer la citación judicial.

Guillermo Maripán deberá comparecer ante la justicia luego de que la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente determinara abrir una investigación por el delito de exhibición y difusión de contenido sexual sin consentimiento.

El actual futbolista del Inter de Porto Alegre deberá presentarse el próximo 30 de septiembre en el Centro de Justicia de Santiago, según lo indicado en el documento al que tuvo acceso ADN.cl

En conversación con el medio ContraPoder Chile, Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, comentó que “es una señal fuerte para que las mujeres sigamos denunciando”.

“No le tengo miedo a Guillermo Maripán, ni menos al estudio jurídico de Guillermo Zallasnik”, cerró.