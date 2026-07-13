;

El complejo escenario judicial que deberá enfrentar seleccionado de la Roja: esto se conoce

El futbolista deberá presentarse ante los tribunales el proximo mes de septiembre.

Nicolás Lara Córdova

El complejo escenario judicial que deberá enfrentar seleccionado de la Roja: esto se conoce

Un complejo escenario judicial deberá enfrentar el próximo 30 de septiembre de 2026 un reconocido futbolista de la Roja, luego de que este lunes se diera a conocer la citación judicial.

Guillermo Maripán deberá comparecer ante la justicia luego de que la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente determinara abrir una investigación por el delito de exhibición y difusión de contenido sexual sin consentimiento.

Revisa también:

ADN

El actual futbolista del Inter de Porto Alegre deberá presentarse el próximo 30 de septiembre en el Centro de Justicia de Santiago, según lo indicado en el documento al que tuvo acceso ADN.cl

En conversación con el medio ContraPoder Chile, Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, comentó que “es una señal fuerte para que las mujeres sigamos denunciando”.

No le tengo miedo a Guillermo Maripán, ni menos al estudio jurídico de Guillermo Zallasnik”, cerró.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad