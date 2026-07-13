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Gael Yeomans busca liderar el Frente Amplio y promete una oposición “con más fuerza y carácter” ante el actual Gobierno

La diputada encabeza una lista alternativa a la directiva vigente y plantea un giro político para fortalecer el rol opositor de la colectividad.

Martín Neut

Agencia UNO | Gael Yeomans

Agencia UNO | Gael Yeomans / Sebastian Beltran Gaete

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, defendió su decisión de competir por la conducción del partido y aseguró que la colectividad necesita un cambio de rumbo para enfrentar el nuevo escenario político marcado por el gobierno de José Antonio Kast.

Yeomans encabeza la lista “Unidad para avanzar: Defendamos Chile con firmeza”, que disputará la dirección del partido frente a la actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. La elección interna se realizará los días 8 y 9 de agosto, luego de que fracasaran las conversaciones para conformar una lista única de consenso.

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En entrevista con The Clinic, la parlamentaria sostuvo que la competencia interna es necesaria para fortalecer al partido y cuestionó los acuerdos cerrados entre dirigencias. “La fuerza del partido la encuentra en el debate político, no coartando el debate”, afirmó.

“El Frente Amplio es el partido más grande de Chile, pero a veces no lo parecemos”

La diputada planteó que el Frente Amplio debe asumir un rol más activo como oposición y advirtió que, pese a contar con la mayor cantidad de militantes del país, la colectividad no estaría reflejando esa dimensión política. “El Frente Amplio es el partido más grande de Chile, pero a veces no lo parecemos”, señaló.

En esa línea, Yeomans aseguró que el partido requiere una conducción distinta para enfrentar al oficialismo. “Chile necesita una oposición fuerte, con carácter, que tenga la capacidad de frenar el desmantelamiento que está llevando a cabo el Partido Republicano”, sostuvo.

Sobre la actual directiva encabezada por Constanza Martínez, la diputada evitó críticas personales y afirmó que la conducción cumplió una etapa tras el proceso de unificación del Frente Amplio. “Los compañeros y compañeras merecen todo mi respeto, pero ya cumplieron su ciclo”, expresó.

Deberá consolidar su rol opositor

Además, Yeomans enfatizó que su propuesta busca reforzar el trabajo territorial y ampliar la participación de las bases partidarias. “La fortaleza la hace la misma militancia”, afirmó, agregando que el objetivo es que quienes ingresen al partido puedan aspirar a cargos de liderazgo.

La definición interna determinará quién encabezará al Frente Amplio durante un periodo en que la colectividad deberá consolidar su rol opositor frente al gobierno del Presidente Kast y reorganizar su estrategia política tras dejar La Moneda.

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