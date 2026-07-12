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Gobierno reafirma que no participará ni apoyará la campaña de Bachelet para liderar la ONU: “No ha sido tema”

El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó gestiones con Estados Unidos por la postulación y aseguró que Chile mantendrá una postura neutral ante la elección.

Martín Neut

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet / Pacific Press

El Gobierno reafirmó que mantendrá su decisión de no involucrarse en la candidatura de Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU.

El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó que el tema haya sido abordado durante su reciente reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington.

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En entrevista con T13, el ministro sostuvo que la postulación de la exmandataria “no ha sido tema” y aseguró que la posición del Ejecutivo se mantiene desde marzo, cuando retiró el respaldo que el Gobierno de Gabriel Boric había otorgado a su candidatura.

“No íbamos a participar en la campaña, pero tampoco vamos a hacer campaña por otra candidata", afirmó. Además, agregó que, si Bachelet resulta electa, “la tenemos que felicitar y trabajar con ella como siempre se ha hecho”.

Bachelet sigue con su campaña

Pese a la decisión del Gobierno chileno, la expresidenta continúa desplegando una agenda diplomática para fortalecer su candidatura.

Durante el fin de semana se reunió en Bahréin con el canciller Abdullatif bin Rashid Alzayani, encuentro que, según explicó, permitió intercambiar visiones sobre los desafíos internacionales en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio.

Tras la cita, Bachelet señaló que también fue una oportunidad para “reafirmar la importancia del diálogo, la diplomacia y el multilateralismo” con el objetivo de contribuir a la paz y resguardar la seguridad internacional.

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