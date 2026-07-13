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Servicio Médico Legal entrega a familias los cuerpos de las seis víctimas fatales del trágico atropello en feria de Viña del Mar

Las diligencias de identificación y autopsias finalizaron, mientras el Ministerio Público reúne antecedentes para avanzar en la causa.

Martín Neut

VALPARAISO: SML entrega cuerpos de víctimas fatales a familiares

VALPARAISO: SML entrega cuerpos de víctimas fatales a familiares / Oscar Guerra

El Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso informó este lunes que entregó a sus familias los cuerpos de las seis personas fallecidas en el atropello múltiple ocurrido el domingo en la feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, Viña del Mar.

La diligencia se concretó tras finalizar las autopsias y los peritajes de identificación. Desde el organismo expresaron sus condolencias a los cercanos de las víctimas y señalaron que el procedimiento se realizó de acuerdo con los protocolos establecidos.

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El accidente ocurrió cerca de las 08:38 horas, cuando un vehículo SUV se subió a la acera de Avenida Alessandri e impactó a personas que se encontraban en la tradicional feria. El hecho dejó seis fallecidos y siete lesionados.

Entre las víctimas están los comerciantes Sonia Oyarzún Rojas (66) y Rubén Olmedo Uribe (58), además del jugador del Club Deportivo Villa Madrid John Millacura, quien murió junto a sus hijas Belén Millacura y Nicole Millacura Villegas (29).

Vehículo sin documentación ni SOAP

También falleció Javier Sepúlveda Herrera, trabajador de la construcción conocido como “El Maestro” o “El Peyuca”.

La investigación continúa a cargo del Ministerio Público, que espera nuevos antecedentes antes de formalizar al conductor Jonathan David Richards Gaete, funcionario de la Armada. Su detención fue ampliada hasta este miércoles mientras se recopilan informes clave de autopsia y de la SIAT de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo mantenía su documentación vencida y no contaba con SOAP. Los exámenes iniciales descartaron consumo de alcohol y drogas, aunque aún está pendiente el resultado definitivo de la alcoholemia.

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