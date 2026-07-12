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Canciller confirma que se evalúa un cargo en el exterior para Steinert: “No hay nada concreto todavía”

Francisco Pérez Mackenna señaló que se estudia una eventual agregaduría en una embajada y explicó que este tipo de nombramientos requiere un proceso que toma tiempo.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que se está estudiando la posibilidad de designar a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en un cargo en el extranjero.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el canciller fue consultado por los rumores sobre un eventual nombramiento de la exsecretaria de Estado en una representación diplomática.

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“Tengo las mejores relaciones con ella, alcanzamos a trabajar un tiempo juntos. Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía. No tenemos todavía una decisión al respecto”, afirmó.

Agregaduría en una embajada

Consultado sobre el tipo de cargo que podría asumir Trinidad Steinert, Pérez Mackenna reconoció que la alternativa que se analiza corresponde a una agregaduría en una embajada.

“Es un nombramiento de ese tipo, pero es un tema que se está estudiando”, indicó. Asimismo, precisó que el asunto aún no ha sido abordado directamente con el Presidente José Antonio Kast.

Respecto de los plazos para una eventual designación, el ministro señaló que “los tiempos de la política internacional son más lentos de lo que uno se imagina, porque requiere de una serie de cosas, de ver dónde, de ver qué cosas hay que hacer, cómo preparar una cosa así”.

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