Ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que afectará esta semana a la zona centro-sur del país, el Presidente José Antonio Kast aseguró que el Gobierno activó un despliegue preventivo para enfrentar la emergencia.

El evento dejaría lluvias, fuertes vientos y nevadas entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

En la región Metropolitana se esperan precipitaciones entre el miércoles y el domingo, con acumulados de 60 a 80 milímetros en Santiago, mientras que en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se proyectan entre 30 y 40 milímetros.

A través de un mensaje al país, el Mandatario advirtió que “nuestro país se enfrentará a un sistema frontal de gran intensidad” y afirmó que este “traerá lluvias y vientos importantes a distintas zonas”.

“Los invito a trabajar juntos para preparar a Chile”

Además, sostuvo que “como Gobierno estamos actuando preventivamente para responder de manera adecuada” ante un fenómeno que “genera preocupación e incertidumbre en muchas familias”.

El Mandatario indicó que ministerios, delegados presidenciales, Senapred, Bomberos, Carabineros, las Fuerzas Armadas y otros servicios públicos ya se encuentran coordinados con municipios y gobiernos regionales.

“Estaremos monitoreando permanentemente la evolución de este sistema frontal, coordinando la acción del Gobierno para hacer frente a esta emergencia", aseguró.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades y adoptar medidas preventivas. “Los invito a trabajar juntos para preparar a Chile ante esta emergencia”, concluyó.