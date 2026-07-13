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VIDEO. “Los invito a trabajar juntos”: Presidente Kast anuncia despliegue preventivo ante intenso sistema frontal que afectará a gran parte de país

Autoridades reforzaron la coordinación con Senapred, municipios y servicios de emergencia para enfrentar el fenómeno previsto esta semana.

Martín Neut

Presidente Kast anuncia despliegue preventivo ante intenso sistema frontal

Presidente Kast anuncia despliegue preventivo ante intenso sistema frontal

Ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que afectará esta semana a la zona centro-sur del país, el Presidente José Antonio Kast aseguró que el Gobierno activó un despliegue preventivo para enfrentar la emergencia.

El evento dejaría lluvias, fuertes vientos y nevadas entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

En la región Metropolitana se esperan precipitaciones entre el miércoles y el domingo, con acumulados de 60 a 80 milímetros en Santiago, mientras que en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se proyectan entre 30 y 40 milímetros.

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A través de un mensaje al país, el Mandatario advirtió que “nuestro país se enfrentará a un sistema frontal de gran intensidad” y afirmó que este “traerá lluvias y vientos importantes a distintas zonas”.

“Los invito a trabajar juntos para preparar a Chile”

Además, sostuvo que “como Gobierno estamos actuando preventivamente para responder de manera adecuada” ante un fenómeno que “genera preocupación e incertidumbre en muchas familias”.

El Mandatario indicó que ministerios, delegados presidenciales, Senapred, Bomberos, Carabineros, las Fuerzas Armadas y otros servicios públicos ya se encuentran coordinados con municipios y gobiernos regionales.

“Estaremos monitoreando permanentemente la evolución de este sistema frontal, coordinando la acción del Gobierno para hacer frente a esta emergencia", aseguró.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades y adoptar medidas preventivas. “Los invito a trabajar juntos para preparar a Chile ante esta emergencia”, concluyó.

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