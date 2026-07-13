VIDEO. “Los invito a trabajar juntos”: Presidente Kast anuncia despliegue preventivo ante intenso sistema frontal que afectará a gran parte de país
Autoridades reforzaron la coordinación con Senapred, municipios y servicios de emergencia para enfrentar el fenómeno previsto esta semana.
Ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que afectará esta semana a la zona centro-sur del país, el Presidente José Antonio Kast aseguró que el Gobierno activó un despliegue preventivo para enfrentar la emergencia.
El evento dejaría lluvias, fuertes vientos y nevadas entre las regiones de Atacama y Los Lagos.
En la región Metropolitana se esperan precipitaciones entre el miércoles y el domingo, con acumulados de 60 a 80 milímetros en Santiago, mientras que en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se proyectan entre 30 y 40 milímetros.
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A través de un mensaje al país, el Mandatario advirtió que “nuestro país se enfrentará a un sistema frontal de gran intensidad” y afirmó que este “traerá lluvias y vientos importantes a distintas zonas”.
“Los invito a trabajar juntos para preparar a Chile”
Además, sostuvo que “como Gobierno estamos actuando preventivamente para responder de manera adecuada” ante un fenómeno que “genera preocupación e incertidumbre en muchas familias”.
El Mandatario indicó que ministerios, delegados presidenciales, Senapred, Bomberos, Carabineros, las Fuerzas Armadas y otros servicios públicos ya se encuentran coordinados con municipios y gobiernos regionales.
“Estaremos monitoreando permanentemente la evolución de este sistema frontal, coordinando la acción del Gobierno para hacer frente a esta emergencia", aseguró.
Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades y adoptar medidas preventivas. “Los invito a trabajar juntos para preparar a Chile ante esta emergencia”, concluyó.
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