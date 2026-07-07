;

Bachelet se ausentará de ceremonia conmemorativa anunciada por Presidente Kast: viajará a Asia por su campaña ante la ONU

La exmandataria no participará del acto por los 200 años de la Presidencia, debido a compromisos ligados a su postulación internacional.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

La expresidenta Michelle Bachelet no participará en la ceremonia convocada por el Presidente José Antonio Kast para este jueves, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Según se informó, la ausencia de la exmandataria responde a compromisos previamente establecidos, ya que actualmente se encuentra enfocada en su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tiene contemplado un viaje a Asia como parte de esa agenda.

Revisa también:

ADN

La inasistencia ocurre en medio del proceso de búsqueda de respaldos para su postulación, iniciativa que hasta ahora cuenta con apoyo de países como México y Brasil, pero que no fue respaldada por la administración del Presidente Kast.

Las exautoridades confirmadas

Bachelet no será la única exautoridad que quedará fuera del encuentro. El expresidente Ricardo Lagos tampoco asistirá, debido a que se encuentra retirado de la actividad pública.

La ceremonia, programada para las 11:00 horas de este jueves 9 de julio, contempla un juramento a la bandera y posteriormente un almuerzo en el Palacio de La Moneda.

Entre los asistentes confirmados están los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de la exprimera dama Cecilia Morel y su hija Magdalena Piñera Morel.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad