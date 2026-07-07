Bachelet se ausentará de ceremonia conmemorativa anunciada por Presidente Kast: viajará a Asia por su campaña ante la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet no participará en la ceremonia convocada por el Presidente José Antonio Kast para este jueves, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Según se informó, la ausencia de la exmandataria responde a compromisos previamente establecidos, ya que actualmente se encuentra enfocada en su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tiene contemplado un viaje a Asia como parte de esa agenda.

La inasistencia ocurre en medio del proceso de búsqueda de respaldos para su postulación, iniciativa que hasta ahora cuenta con apoyo de países como México y Brasil, pero que no fue respaldada por la administración del Presidente Kast.

Las exautoridades confirmadas

Bachelet no será la única exautoridad que quedará fuera del encuentro. El expresidente Ricardo Lagos tampoco asistirá, debido a que se encuentra retirado de la actividad pública.

La ceremonia, programada para las 11:00 horas de este jueves 9 de julio, contempla un juramento a la bandera y posteriormente un almuerzo en el Palacio de La Moneda.

Entre los asistentes confirmados están los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de la exprimera dama Cecilia Morel y su hija Magdalena Piñera Morel.