Víctima quedó en riesgo vital: sujetos vestidos de Carabineros irrumpen en vivienda y balean a hombre en medio de robo en San Bernardo

Un hombre permanece en riesgo vital luego de ser baleado durante un robo con violencia registrado la madrugada de este domingo en su vivienda, en la comuna de San Bernardo. El ataque habría sido cometido por un grupo de sujetos que simuló ser personal de Carabineros.

Según explicó el fiscal de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Sebastián Nehme, cinco individuos llegaron al indomicilio en dos vehículos, portando armas de fuego, con el rostro cubierto y usando vestimentas similares a las policiales.

“Los sujetos descienden de dos vehículos, portando armas de fuego, a rostro cubierto y vistiendo vestimentas de funcionarios de Carabineros”, señaló.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los delincuentes dispararon contra la víctima cuando abrió la puerta de su casa, provocándole heridas en el abdomen y la zona torácica. El hombre fue trasladado al Hospital El Pino, donde permanece internado con riesgo vital.

Tras el hecho, los sujetos sustrajeron el celular de la víctima y escaparon del lugar. El OS9 y el Labocar de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer la dinámica del ataque.