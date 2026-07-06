“Nuestro principal socio estratégico”: Pérez Mackenna se reúne con Marco Rubio y destaca alianza estratégica entre Chile y EE.UU.

El canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió este lunes en Washington D.C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para reforzar la relación bilateral y abordar temas de seguridad, comercio e inversiones entre ambos países.

Tras la cita, que se extendió por 45 minutos, el ministro destacó que ambas naciones comparten “principios y valores como la democracia y libertad” y afirmó que “fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países".

En materia económica, Pérez Mackenna presentó el programa Choose Chile para atraer inversión extranjera y señaló que Rubio respaldó la iniciativa. “Le pareció muy interesante, le gustó, así que lo dejamos invitado a promover la buena nueva de que Chile está listo para recibir inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos", indicó.

Las autoridades también conversaron sobre cooperación en seguridad, minerales críticos y cadenas de suministro.

Al cierre del encuentro, el canciller sostuvo que “tenemos que seguir trabajando, es nuestro principal socio estratégico, tenemos que construir una alianza para el mejor desarrollo de nuestro pueblo". Según informó Cancillería, Marco Rubio valoró la propuesta chilena para fortalecer la inversión estadounidense en el país.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos escribió en sus redes sociales que “Chile es un socio fuerte, y nuestra relación nunca ha sido más sólida. Con entusiasmo por lo que nuestras naciones lograrán juntas”.