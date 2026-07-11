Partidos de vuelta de las semifinales de Copa de la Liga: cuándo son, horario y cómo ver en vivo

La Copa de la Liga entra en su última etapa y, este fin de semana, se conocerán los dos equipos que disputarán la primera final en la historia del torneo.

Tras jugar los partidos de ida entresemana, ahora se cerrarán las llaves en los choques de vuelta, con las dos semifinales aún abiertas.

Los primeros en ir busca de la final serán Coquimbo Unido y Unión La Calera, que se verán las caras en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con ventaja mínima para los “Piratas” en el global.

Más tarde será el turno de O’Higgins y Ñublense en Rancagua, donde los “Diablos Rojos” llegan arriba en el marcador por 2-1, tras hacer valer su localía en Chillán con un gol al último minuto.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de las semifinales de Copa de la Liga?

Ambos compromisos se jugarán este domingo 12 de julio. Primero será el choque entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, que se jugará a las 15:00 horas de Chile.

Más tarde, será el turno de O’Higgins y Ñublense, que se verán las caras a las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

¿Cómo ver en vivo los partidos de vuelta de las semifinales de Copa de la Liga?

Los dos encuentros se podrán seguir en vivo y en directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo de manera online por ADN.cl.

Ambos duelos no tendrán transmisión por televisión abierta ni por cable. El único método para ver los partidos será a través de la plataforma de streaming HBO Max, aplicación a la que tienen acceso todos los usuarios de TNT Sports Premium.