Bachelet se reúne con canciller de Bahréin para impulsar su postulación a la Secretaría General de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet continúa desplegando una agenda internacional para reunir apoyos a su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese marco, este sábado sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Alzayani, país que actualmente integra el Consejo de Seguridad del organismo.

Tras el encuentro, Bachelet explicó que la cita se desarrolló en un escenario de “profunda preocupación por los graves conflictos y tensiones que afectan a la región" y afirmó que fue una instancia para “intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional".

Siguen en búsqueda de apoyos

Además, reafirmó “la importancia del diálogo, la diplomacia y el multilateralismo” para avanzar en soluciones compartidas, fortalecer la paz y resguardar la seguridad internacional.

La reunión forma parte de la gira que la exmandataria ha realizado durante los últimos meses por distintos países con influencia en el proceso que definirá al sucesor de António Guterres.

Aunque el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no ha respaldado oficialmente su postulación, Bachelet mantiene el apoyo de México y Brasil, además de continuar con una agenda de encuentros bilaterales para sumar respaldos.