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Revelan video clave del momento del portonazo a Adriana Barrientos: sujetos la agredieron y le robaron su Porsche

“Se llevaron su vehículo, su teléfono celular, un reloj. Además, la golpearon”, relató el periodista de espectáculos Hugo Valencia.

Sebastián Escares

Revelan video clave del momento del portonazo a Adriana Barrientos: sujetos la agredieron y le robaron su Porsche

Durante la tarde de este domingo, Adriana Barrientos fue víctima de un violento portonazo a plena luz del día al salir de su domicilio, en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

El periodista de espectáculos y amigo de la “Leona”, Hugo Valencia, por medio de sus redes sociales, relató que “cerca de las cuatro de la tarde le hicieron un portonazo a la Adriana Barrientos, fuera de su departamento en la comuna de Las Condes. Eran cuatro o cinco encapuchados que la estaban esperando”.

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En esa misma línea, el comunicador contó que “se llevaron su vehículo, su teléfono celular, un reloj. Además, la golpearon. Ella está bien, dentro de todo. Está en la clínica haciendo en este minuto la constatación de lesiones”.

El periodista también compartió un video de Barrientos refiriéndose al hecho. “Estoy con heridas. Heridas en la cara también. Aquí voy en una patrulla de Carabineros a la Clínica Alemana”, sostuvo la modelo.

El video de las cámaras de seguridad

En paralelo, se difundió por redes sociales un registro de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en que ocurrió el portonazo que sufrió la Leona.

En el registro, compartido por el portal Noticias Espectáculo, se ve como individuos bajan de un vehículo blanco, para luego interceptar a la modelo y sacarla de su Porsche.

A continuación, el registro:

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