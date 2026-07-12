;

FOTO. Copa Chile 2026: así están quedando los 8vos de final del torneo

Este fin de semana comenzaron a definirse los clasificados para la siguiente fase del torneo.

Gonzalo Miranda

El trofeo de la Copa Chile | Agencia Uno

El trofeo de la Copa Chile | Agencia Uno

En medio de la fiebre mundialera, este fin de semana se comenzaron a definir los 8vos de final de la Copa Chile 2026, instancia que ya tiene a ocho equipos inivitados para la fiesta de los 16 mejores.

Cobreloa, Universidad Católica, Deportes Antofagasta, Everton, Audax Italiano, Deportes San Cruz, Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt, ya tienen su boleto asegurado para la siguiente fase, y ahora solo deben esperar rivales, los cuales conocerán en algunas semanas más.

Cabe recordar que los otros ocho clasificados se conocerán el 4, 55 y 26 de agosto.

Así están quedando los 8vos de final de la Copa Chile 2026

  • 1A vs. Cobreloa
  • Universidad Católica vs. 2D
  • Deportes Antofagasta vs. 2A
  • 1D vs. Everton
  • 1E vs. Audax Italiano
  • 1F vs. Deportes Puerto Montt
  • Deportes Santa Cruz vs. 2E
  • Deportes Concepción vs. 2F

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad