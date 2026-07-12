FOTO. Copa Chile 2026: así están quedando los 8vos de final del torneo
Este fin de semana comenzaron a definirse los clasificados para la siguiente fase del torneo.
En medio de la fiebre mundialera, este fin de semana se comenzaron a definir los 8vos de final de la Copa Chile 2026, instancia que ya tiene a ocho equipos inivitados para la fiesta de los 16 mejores.
Cobreloa, Universidad Católica, Deportes Antofagasta, Everton, Audax Italiano, Deportes San Cruz, Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt, ya tienen su boleto asegurado para la siguiente fase, y ahora solo deben esperar rivales, los cuales conocerán en algunas semanas más.
Cabe recordar que los otros ocho clasificados se conocerán el 4, 55 y 26 de agosto.
Así están quedando los 8vos de final de la Copa Chile 2026
- 1A vs. Cobreloa
- Universidad Católica vs. 2D
- Deportes Antofagasta vs. 2A
- 1D vs. Everton
- 1E vs. Audax Italiano
- 1F vs. Deportes Puerto Montt
- Deportes Santa Cruz vs. 2E
- Deportes Concepción vs. 2F
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.