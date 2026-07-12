El trofeo de la Copa Chile | Agencia Uno

En medio de la fiebre mundialera, este fin de semana se comenzaron a definir los 8vos de final de la Copa Chile 2026, instancia que ya tiene a ocho equipos inivitados para la fiesta de los 16 mejores.

Cobreloa, Universidad Católica, Deportes Antofagasta, Everton, Audax Italiano, Deportes San Cruz, Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt, ya tienen su boleto asegurado para la siguiente fase, y ahora solo deben esperar rivales, los cuales conocerán en algunas semanas más.

Cabe recordar que los otros ocho clasificados se conocerán el 4, 55 y 26 de agosto.

Así están quedando los 8vos de final de la Copa Chile 2026