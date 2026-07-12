Bombazo en Montevideo: Uruguay ya tiene al histórico mundialista que asumirá el mando de la ‘celeste’ tras la salida de Marcelo Bielsa / Carmen Mandato - FIFA

El paso de Marcelo Bielsa por la selección de Uruguay ha llegado a su fin de forma abrupta.

Tras la temprana y cuestionada eliminación de la ‘celeste’ en la fase de grupos del Mundial 2026, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) determinó dar vuelta la página de manera inmediata, finalizando el proceso del estratega argentino e iniciando un plan de contingencia con un viejo conocido de la casa.

El encargado de liderar esta transición será nada menos que Diego Forlán. El histórico exfutbolista charrúa (campeón de la Copa América 2011 y Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010) fue el elegido por la dirigencia para asumir de forma interina.

El propio presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó la noticia en una entrevista con la cadena televisiva Teledoce: “Si se llega a un acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, será el entrenador de la selección Sub-20 y de los próximos partidos amistosos. Está entusiasmado, aunque aún quedan algunos puntos por concretar”, reveló el timonel del fútbol uruguayo.

A pesar del enorme peso de su nombre, Forlán cuenta con un rodaje acotado en la dirección técnica. Sus únicos antecedentes registran un breve paso por Peñarol en 2019 y una corta estadía al mando de Atenas de San Carlos en la segunda división uruguaya.

No obstante, la AUF confió en su figura para un proyecto a mediano plazo: su proceso se extenderá, en primera instancia, hasta marzo de 2027.

Durante este periodo, Forlán tendrá una doble e importante misión: dirigir a la selección mayor en los partidos amistosos programados para el mes de septiembre, y tomar las riendas de la selección Sub-20 con el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará el próximo año.

Más allá de lo estrictamente táctico, la llegada del ex delantero responde a una necesidad urgente de reconstrucción anímica y de convivencia. Uno de los grandes detonantes que desgastó la era de Marcelo Bielsa (además de los malos resultados deportivos) fueron sus constantes y públicos roces en el vestuario con referentes del plantel, tales como Federico Valverde y Agustín Canobbio.