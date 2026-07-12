Confederación Nacional de Ferias Libres pide “reforzar seguridad en actividades” tras fatal accidente que dejó seis muertos en Viña del Mar

La Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y Afines de Chile (ASOF C.G.) manifestó su pesar por el accidente ocurrido este domingo en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, donde un vehículo volcó sobre puestos ubicados en los alrededores del recinto y dejó seis personas fallecidas.

A través de un comunicado, la organización expresó su “profundo pesar, solidaridad y preocupación” por la tragedia y llamó a revisar las medidas de seguridad en los entornos donde funcionan estos espacios comerciales.

La ASOF señaló que, aunque la feria opera en un recinto privado, en sus alrededores suele instalarse comercio informal y concurren miles de personas. “Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad y prevención en los entornos donde se desarrollan estas actividades”, indicó.

Seis muertos y seis heridos

Además, la entidad pidió que las autoridades esclarezcan las circunstancias del hecho y adopten medidas para evitar nuevos accidentes similares en ferias del país.

El accidente ocurrió cerca de las 7:45 horas, cuando un vehículo se volcó sobre puestos ubicados en las inmediaciones de la feria. El hecho dejó seis fallecidos —tres hombres y tres mujeres— y seis heridos, entre ellos una funcionaria del Hospital Naval y dos lactantes.

El conductor del automóvil quedó detenido y la Armada confirmó que corresponde a un funcionario de la institución. La investigación busca determinar las causas del siniestro.