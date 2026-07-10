Gobierno refuerza plan para recuperar el empleo con 20 mil nuevos subsidios y anuncia cuándo comenzarán las postulaciones

En medio de un mercado laboral que acumula más de 40 meses con una tasa de desocupación superior al 8%, el Gobierno anunció un refuerzo a su plan de reactivación del empleo.

El anterior se basa en la incorporación de 20.000 nuevos subsidios, elevando a $50.000 millones los recursos destinados a impulsar la contratación y cumplir la meta de generar 50.000 puestos de trabajo hacia octubre.

La medida fue dada a conocer tras la cuarta sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a ministros y gobernadores regionales.

El biministro Daniel Mas informó que los nuevos beneficios, administrados por Sence, estarán disponibles para postulación desde el 15 de julio y aseguró que el paquete de recursos “son concretos” para incentivar la creación de empleo.

“Tenemos que mirar hacia adelante”

Además, destacó el compromiso de los gobiernos regionales de aportar recursos bajo un esquema de cofinanciamiento.

“Hemos acordado trabajar en un uno más uno, es decir, aportar como gobiernos regionales en un monto similar que está poniendo hoy día a disposición el gobierno", señaló, indicando que esto permitiría ampliar la cantidad de puestos de trabajo que se podrán financiar.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció el complejo escenario que enfrenta el mercado laboral, aunque enfatizó que el Ejecutivo está enfocado en impulsar nuevas medidas. “Acá ya no se trata de mirar hacia atrás, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, nos estamos haciendo cargo como gobierno en distintas líneas de acción", afirmó.