El “milagro” de las vacaciones de invierno: Revelan que el ruido en Santiago cayó casi a la mitad en horario punta

Un revelador informe del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) confirmó el drástico impacto positivo que tienen las vacaciones de invierno escolar en la descontaminación acústica de la capital.

De acuerdo con los datos recopilados por la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental, el receso estudiantil generó una significativa disminución de los niveles de ruido en zonas residenciales con alta presencia de colegios durante las horas de mayor congestión.

La medición se focalizó de manera específica en la estación Ñuñoa (ubicada en calle Amapola, entre Coventry y Hamburgo). Al contrastar el horario punta (de 07:00 a 08:00 horas) de los meses de mayo y junio de 2026 con las dos semanas de vacaciones escolares, la estación registró una baja promedio del 42% en sus niveles de ruido.

El desglose diario evidenció que el mayor descenso ocurrió el miércoles, jornada en la que el nivel promedio cayó de 57,0 a 53,6 decibeles (dB), lo que técnicamente representa una reducción de 3,4 dB (equivalente a un 54% menos de energía acústica).

Le siguió el lunes, con una disminución del 46% (de 57,0 a 54,3 dB), mientras que los días martes, jueves y viernes anotaron caídas de entre el 34% y el 40%.

El tráfico vehicular: el principal enemigo del silencio

La red pública de monitoreo, que comenzó en 2018 con siete estaciones en Santiago, opera hoy un total de 20 puntos de medición distribuidos también en Valparaíso y Concepción.

El sistema está diseñado para evaluar el ruido generado por el tránsito vehicular, sindicado como el responsable de cerca del 70% de los niveles de exposición en las zonas urbanas.

Esta realidad fue ratificada además por el Mapa de Ruido del Gran Santiago elaborado por la cartera, herramienta técnica que estima la cantidad de personas expuestas a este contaminante e identifica las zonas críticas de la capital, situando al flujo de automóviles y locomoción colectiva como el factor principal de incidencia.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó el valor estratégico de este monitoreo: “El Ministerio cuenta con una Red de Monitoreo de Ruido que nos permite identificar estas variaciones de manera objetiva y contar con información precisa sobre cómo cambian los niveles de ruido en nuestras ciudades. Esa data es clave para elaborar políticas públicas, y hoy estamos trabajando en el desarrollo de nuevas normas de calidad ambiental para proteger la salud de las personas frente a este contaminante”.

Finalmente, la ministra Toledo reiteró su llamado a la ciudadanía a adoptar hábitos simples en los barrios, tales como evitar el uso innecesario de la bocina, mantener los silenciadores de autos y motos en buen estado, y moderar la música en espacios compartidos.

El Gobierno recordó que cualquier ciudadano puede revisar el comportamiento acústico de su entorno en tiempo real a través del portal oficial ruido.mma.gob.cl.