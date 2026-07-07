El peor desempeño desde 2024: Banco Central reporta caída de 6,1% en avisos laborales durante junio y completa ocho meses de retrocesos

El Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) del Banco Central registró una caída interanual de 6,1% en junio, completando ocho meses consecutivos de retrocesos en la publicación de ofertas laborales a través de los principales portales de empleo del país.

Con este resultado, el segundo trimestre cerró con una disminución de 7,7% en las vacantes disponibles, el peor desempeño desde el tercer trimestre de 2024.

Además, se acumulan tres trimestres seguidos de bajas, luego de los descensos de 1,4% en el último trimestre de 2025 y de 4,4% en el primero de este año.

El indicador, elaborado con información de Trabajando, Laborum, Chiletrabajos y la Bolsa Nacional de Empleo, está en línea con el deterioro del mercado laboral reflejado por el INE, que recientemente informó una tasa de desempleo de 9,4%, la más alta en cinco años, con 981 mil personas buscando trabajo.

Detalles de la baja

A nivel regional, 12 de las 16 regiones registraron menos avisos laborales durante el segundo trimestre.

Las mayores caídas se concentraron en Magallanes (-19,8%), La Araucanía (-14,1%), O’Higgins (-13,3%), Maule (-11,8%), Biobío (-10,1%) y la Región Metropolitana (-10%). En contraste, Aysén (+20,9%), Atacama (+13,9%), Ñuble (+9,5%) y Arica y Parinacota (+0,3%) mostraron aumentos.

Por grupos ocupacionales, siete de los ocho analizados anotaron retrocesos. Las mayores bajas correspondieron a Ocupaciones Elementales (-21,2%), Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores (-12,6%) y Artesanos y operarios de oficio (-12,5%).

La única categoría que aumentó su demanda fue Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados, con un alza interanual de 1%.