;

El peor desempeño desde 2024: Banco Central reporta caída de 6,1% en avisos laborales durante junio y completa ocho meses de retrocesos

El descenso coincidió con un escenario de mayor desocupación y afectó a la mayoría del país, con fuertes retrocesos en varias ocupaciones.

Martín Neut

Getty Images

Getty Images

El Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) del Banco Central registró una caída interanual de 6,1% en junio, completando ocho meses consecutivos de retrocesos en la publicación de ofertas laborales a través de los principales portales de empleo del país.

Con este resultado, el segundo trimestre cerró con una disminución de 7,7% en las vacantes disponibles, el peor desempeño desde el tercer trimestre de 2024.

Además, se acumulan tres trimestres seguidos de bajas, luego de los descensos de 1,4% en el último trimestre de 2025 y de 4,4% en el primero de este año.

Revisa también:

ADN

El indicador, elaborado con información de Trabajando, Laborum, Chiletrabajos y la Bolsa Nacional de Empleo, está en línea con el deterioro del mercado laboral reflejado por el INE, que recientemente informó una tasa de desempleo de 9,4%, la más alta en cinco años, con 981 mil personas buscando trabajo.

Detalles de la baja

A nivel regional, 12 de las 16 regiones registraron menos avisos laborales durante el segundo trimestre.

Las mayores caídas se concentraron en Magallanes (-19,8%), La Araucanía (-14,1%), O’Higgins (-13,3%), Maule (-11,8%), Biobío (-10,1%) y la Región Metropolitana (-10%). En contraste, Aysén (+20,9%), Atacama (+13,9%), Ñuble (+9,5%) y Arica y Parinacota (+0,3%) mostraron aumentos.

Por grupos ocupacionales, siete de los ocho analizados anotaron retrocesos. Las mayores bajas correspondieron a Ocupaciones Elementales (-21,2%), Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores (-12,6%) y Artesanos y operarios de oficio (-12,5%).

La única categoría que aumentó su demanda fue Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados, con un alza interanual de 1%.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad