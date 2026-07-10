Allanan seis viviendas tras denuncia de red pornográfica infantil en Colegio Marista de Rancagua

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó seis domicilios en la región de O’Higgins tras la denuncia de alumnas de tercero y cuarto medio del Colegio Marista de Rancagua, quienes acusaron que sus propios compañeros distribuían material íntimo de menores de edad.

Las indagatorias revelaron que la red operaba hace al menos dos años a través de carpetas en Google Drive y no se descarta la participación de estudiantes de otros colegios, según La Tercera.

Durante los operativos, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) incautó teléfonos, computadores y tablets.

Aseguran que hay evidencia

El subprefecto Pablo Guzmán explicó que se indaga “el delito de almacenamiento, producción y distribución de material pornográfico infantil” y que los equipos requisados “serán puestos a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia”.

Por su parte, el fiscal regional (s) Pablo Muñoz confirmó el aseguramiento de la evidencia tecnológica y el contacto de la Unidad de Víctimas con las afectadas.

Además, reveló la apertura de una línea penal paralela para el establecimiento: “También hay una arista distinta que dice relación con la omisión de denuncia, que también está siendo investigada”.

“Ninguna forma de vulneración tiene cabida”

El avance judicial coincidió con protestas de las alumnas fuera y dentro del plantel, quienes encararon a la dirección por las medidas de resguardo. Ante la crisis, el rector Claudio Castillo defendió la aplicación de los protocolos internos y la denuncia temprana del colegio, sosteniendo:

“Ninguna forma de vulneración a la dignidad o la intimidad de un integrante de nuestra comunidad —particularmente de nuestras niñas y jóvenes— tiene cabida en un colegio que se define, desde su identidad marista, por el cuidado y la protección de cada persona”, manifestó Castillo.