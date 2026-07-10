Sufrió un ACV y fue despedida por faltar al trabajo: Corte Suprema falla a su favor y ordena pago de millonaria indemnización

La Corte Suprema acogió el recurso presentado por una trabajadora que había sido desvinculada por supuestas inasistencias injustificadas y determinó que su despido fue improcedente, debido a que sus ausencias estaban respaldadas por antecedentes médicos.

La mujer, quien trabajaba como manipuladora de alimentos, fue despedida en agosto de 2023 bajo la causal de “no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada”.

La empresa argumentó que no había informado oportunamente su situación y que una de sus licencias médicas había sido presentada después de finalizada la relación laboral.

Deberán pagar millonaria indemnización

No obstante, el tribunal estableció que las ausencias tenían una justificación válida, ya que la trabajadora había sufrido un infarto cerebral en mayo de 2022, lo que le dejó secuelas y derivó en diversas licencias médicas.

La Corte Suprema señaló que una enfermedad puede constituir una razón suficiente para explicar la inasistencia y que la ley no exige un aviso previo al empleador como requisito para validar la justificación.

Con la resolución, el máximo tribunal dejó vigente el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, que declaró indebido el despido y ordenó el pago de una indemnización total de $6.918.504, correspondiente a aviso previo, años de servicio, recargo legal y feriado adeudado.