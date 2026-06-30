Desempleo en Chile sube a 9,4% y alcanza su mayor nivel desde mediados de 2021 / Felipe Guarda

La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo.

La cifra implica un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses y deja a 981.315 personas desocupadas a nivel nacional.

El aumento se explica porque la fuerza de trabajo creció 1,3%, por encima del avance de las personas ocupadas, que subieron 0,8%. En su reporte, el INE detalló que “las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes y aquellas que buscan trabajo por primera vez”.

En tanto, la brecha por sexo sigue siendo uno de los puntos relevantes del informe. En mujeres, la desocupación llegó a 10,5%, mientras que en hombres alcanzó 8,6%.

En paralelo, el total de personas ocupadas creció 0,8% en doce meses, impulsado principalmente por industria manufacturera, actividades de salud y actividades profesionales. Sin embargo, también hubo retrocesos en sectores como agricultura y pesca, administración pública y minería.

Otro dato clave es la informalidad laboral, que llegó a 27,0%, con un aumento de 1,0 punto porcentual en un año. Según el INE, “las personas ocupadas informales aumentaron 4,6%”, especialmente en comercio e industria manufacturera.

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación se ubicó en 9,8%, con un alza de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. A nivel nacional, la tasa ajustada estacionalmente llegó a 9,2%, aumentando 0,3 puntos respecto del trimestre móvil anterior.

Además, el dato confirma una tendencia al alza en el mercado laboral: la tasa de desocupación llegó a 9,4%, su nivel más alto desde mediadios de 2021, además de sumar tres trimestres móviles consecutivos de aumento, pasando de 8,3% en diciembre-febrero a 8,9% en enero-marzo, luego a 9,1% en febrero-abril y finalmente a 9,4% en marzo-mayo.