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Desempleo en Chile sube a 9,4% y alcanza su mayor nivel desde mediados de 2021

La desocupación aumentó por un mayor crecimiento de la fuerza laboral frente al empleo. Revisa las cifras clave del mercado laboral.

Juan Castillo

Desempleo en Chile sube a 9,4% y alcanza su mayor nivel desde mediados de 2021

Desempleo en Chile sube a 9,4% y alcanza su mayor nivel desde mediados de 2021 / Felipe Guarda

La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo.

La cifra implica un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses y deja a 981.315 personas desocupadas a nivel nacional.

El aumento se explica porque la fuerza de trabajo creció 1,3%, por encima del avance de las personas ocupadas, que subieron 0,8%. En su reporte, el INE detalló que “las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes y aquellas que buscan trabajo por primera vez”.

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En tanto, la brecha por sexo sigue siendo uno de los puntos relevantes del informe. En mujeres, la desocupación llegó a 10,5%, mientras que en hombres alcanzó 8,6%.

En paralelo, el total de personas ocupadas creció 0,8% en doce meses, impulsado principalmente por industria manufacturera, actividades de salud y actividades profesionales. Sin embargo, también hubo retrocesos en sectores como agricultura y pesca, administración pública y minería.

Otro dato clave es la informalidad laboral, que llegó a 27,0%, con un aumento de 1,0 punto porcentual en un año. Según el INE, “las personas ocupadas informales aumentaron 4,6%”, especialmente en comercio e industria manufacturera.

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación se ubicó en 9,8%, con un alza de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. A nivel nacional, la tasa ajustada estacionalmente llegó a 9,2%, aumentando 0,3 puntos respecto del trimestre móvil anterior.

Además, el dato confirma una tendencia al alza en el mercado laboral: la tasa de desocupación llegó a 9,4%, su nivel más alto desde mediadios de 2021, además de sumar tres trimestres móviles consecutivos de aumento, pasando de 8,3% en diciembre-febrero a 8,9% en enero-marzo, luego a 9,1% en febrero-abril y finalmente a 9,4% en marzo-mayo.

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