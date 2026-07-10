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Presidente Kast anuncia “Modo Empleo”, plan que busca convertir la creación de trabajo en “prioridad de todo el país”

El Mandatario llamó a municipios, gobernadores, grandes empresas y pymes a sumarse a la estrategia.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Captura @voceriadegobierno

Agencia UNO | Captura @voceriadegobierno

El Presidente José Antonio Kast anunció la puesta en marcha de “Modo Empleo”, una nueva estrategia del Gobierno que busca convertir la creación de puestos de trabajo en una prioridad para todo el Ejecutivo.

La iniciativa fue presentada luego de que la tasa de desempleo alcanzara un 9,4% en el trimestre marzo-mayo, su nivel más alto de los últimos cinco años.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el Mandatario calificó el plan como “un cambio de switch”, asegurando que “el empleo deja de ser tarea de un solo ministerio y pasa a ser la prioridad de todo el país”.

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En esa línea, explicó que la estrategia contempla “más coordinación, trabajo en terreno y el foco donde en realidad se necesita” y llamó “a las municipalidades, gobernadores, grandes empresas y a las pymes, que son las que más empleos generan, a activar el ‘Modo Empleo’”.

“Modo Empleo”

El lanzamiento se enmarca en la cuarta sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, realizada este viernes en el Palacio de La Moneda, con la participación de los ministerios de Economía, Trabajo y Mujer, además de gobernadores regionales.

En ese contexto, se espera que durante la jornada se den a conocer las medidas concretas que formarán parte del plan.

Al cierre de su mensaje, el Presidente reiteró el llamado a respaldar la iniciativa. “Activemos las ganas de salir adelante, por el futuro de miles de familias. Activemos el Chile que vuelve a trabajar”, concluyó.

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