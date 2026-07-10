Courtois explica su cambio ante España y apunta a su DT tras la eliminación de Bélgica: “Quería seguir”

El Mundial 2026 terminó de la peor manera para Thibaut Courtois. El experimentado portero de Bélgica se vio obligado a dejar la cancha por lesión durante el partido de los cuartos de final ante España, una baja sensible que terminó pesando en la caída por 2-1 de su selección en Los Ángeles.

Cuando el marcador estaba igualado 1-1 y corrían los 71 minutos de partido, el arquero del Real Madrid sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda y abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

El guardameta ya había evidenciado molestias físicas antes de la pausa de hidratación, pero intentó seguir defendiendo la portería de los “Diablos Rojos”. Sin embargo, el técnico de Rudi García decidió sacarlo del campo y reemplazarlo por Senne Lammens en uno de los momentos más decisivos del partido.

Tras el pitazo final, Courtois habló en zona mixta y reveló que estaba dispuesto a seguir jugando. “Yo quise seguir, pero es verdad que no podía golpear 80 metros. Luego el míster me ha dicho ‘si no estás al 100%, te cambio y ya está’, no pasa nada”.

Luego, el guardameta explicó que “he dicho que estaba mal todavía, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir. Quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenía que golpear mucho en largo".

“Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema. Para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, no pasa nada“, concluyó.

Pese a que sus declaraciones alimentaron la polémica en torno a la decisión del técnico Rudi García, Courtois agregó: “No estoy enojado, pero sí un poco triste. Me sentía bien, estaba haciendo atajadas y sentía que podía parar a España. Ellos merecieron ganar porque impusieron su juego, pero en un Mundial, con el partido 1-1, creo que todo era posible”.