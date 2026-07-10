Lamine Yamal fue uno de los grandes valores del triunfo de España ante Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, pero en las gradas del SoFi Stadium, en Los Ángeles, hubo alguien que le robó las miradas.

Hablamos de Keyne Yamal, su hermano menor de tan solo cuatro años, que nuevamente volvió a dejar un video viral tras el triunfo de la selección ibérica.

Una vez terminado el partido, las cámaras apuntaron hacia uno de los palcos, en donde se encontraba el pequeño junto a la familia del crack del Barcelona y preso de la euforia de la victoria, el infante se descontroló.

Gritando, aleteando y sacando la lengua, festejaba que su hermano sigue haciendo historia con España. Mientras, Lamine lo miraba por las pantallas del estadio sin poder contener la risa.

“Me llamó ayer con el teléfono de mi madre y me dijo que me iba a sacar la lengua. Me ha hecho mucha gracia”, explicó el futbolista, elegido el mejor del partido ante los belgas.