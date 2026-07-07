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El feroz palo que lanzó Jorge Valdivia contra Pamela Díaz en Canal 13: le pegó donde más le duele

“La Fiera” intentó interrogar al aire a “El Mago”, pero este usó su varita para lanzar una bomba que nadie en el panel de “Hay que decirlo” esperaba.

Javier Méndez

El feroz palo que lanzó Jorge Valdivia contra Pamela Díaz en Canal 13: le pegó donde más le duele

Jorge Valdivia se aburrió de los cahuines faranduleros y esta semana llamó al programa Hay que decirlo de Canal 13 para hablar con el panel.

“Estoy un poco cansado de que cada vez que Daniela (Aránguiz) genera una noticia y contenido con declaraciones propias, al final me terminen involucrando a mí”, fue parte de su reclamo.

Y es que, tras un reciente roce entre su exesposa y Nidyan Fábregat, esta última dio indicios de un romance del pasado con ‘El Mago’ e incluso aseguró que este nunca quiso contraer nupcias con su ahora exesposa.

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Durante el diálogo, Pamela Díaz insistió en saber si en el pasado realmente existió amor entre el exfutbolista y la modelo española, quien actualmente espera un hijo. “¿Eso es relevante?”, cuestionó Valdivia a la distancia.

“¿Tú tienes una relación buena con Nidyan? Porque dijo que ni se hablaban, ni se conocían”, se le ocurrió preguntar a “La Fiera” poco después.

“Es que en verdad ese no es tema Pame, es una relación de hace 20 años. Es como si yo te preguntara si tu tienes una buen relación con...”, alcanzó a decir Valdivia antes de que Nacho Gutiérrez lo frenara entre risas.

“Oye, ¿cómo es tu relación con Manuel (Neira)?“, remató Valdivia, generando risas y rostros de incomodidad en el panel. ”Si sabes que es como las reverendas, ¿para qué indagas?”, soltó Gutiérrez de vuelta.

“Saludos a Manuelito”, sumó Matías Vega. “Saludos a Manuelito, si es amigo de él, son amigos”, cerró Díaz antes de que la conversación siguiera avanzando.

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