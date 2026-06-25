“A usted lo estaban persiguiendo”: Willy Sabor revela duro golpe que sufrió y lanza inquietante teoría

No todo es risa en la vida de Willy Sabor. Esta semana el hombre detrás de expresiones como “¡Ejalé!” y “¿De quién es la casa?“ reveló un desagradable episodio que le tocó vivir.

El comediante contó en Hay Que Decirlo, de Canal 13, que sufrió un nuevo robo, esta vez al interior de un centro comercial en Santiago.

Según relató, fue a comprar algunas cosas para su madre y, al regresar al estacionamiento, encontró su camioneta con los vidrios reventados.

“Fui a ver a mi querida madre, como todos los días. Le faltaban algunas cosas y pasé a un centro comercial en Gran Avenida. Me estacioné en el piso -2 y me robaron en un estacionamiento privado, donde tú pagas, hay guardias, cámaras y todo”, contó Guillermo Andrés.

El comunicador explicó que los delincuentes sustrajeron bolsos con ropa y otras pertenencias. Aunque esta vez no sufrió una agresión física, reconoció que el hecho sí lo afectó emocionalmente.

No es la primera vez que le ocurre algo así. Primero sufrió una encerrona en 2024, donde fue golpeado para robarle su auto. Luego, en agosto de 2025, fue asaltado junto a un amigo en Cerro Navia.

“En el momento lo tomé con tranquilidad porque no hay nada más que hacer. A mi mamá no le dije nada. Me fui a la casa y desperté como a las tres y media, desvelado, porque me vinieron todos los recuerdos de todo lo que me ha pasado este último tiempo”, se sinceró ante el panel.

“Vulnerable total, no pude dormir más, me dio como un calor, me dieron ganas hasta de vomitar, me sentía súper nervioso”, relató.

En medio de su testimonio, Willy planteó una inquietante teoría: cree que podrían estar siguiéndolo porque algunos antisociales asumirían erróneamente que es dueño de las marcas que promociona.

“Yo no soy dueño de nada a lo que le hago publicidad, no soy dueño de las carnicerías, no soy dueño de ninguna marca. Yo soy un trabajador, nomás”, afirmó.

El comediante aseguró que incluso los trabajadores del recinto le transmitieron la misma sospecha. “Porque yo me bajé del auto y me lo reventaron, me estaban esperando, yo siento eso. Incluso los guardias me dijeron: ‘a usted lo estaban persiguiendo’”, cerró.

“Estoy asustado de nuevo”, confesó unos minutos después.