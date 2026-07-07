Jorge Valdivia le para los carros a Hay que decirlo y enfrenta a Pamela Díaz por polémico cahuín: “¿Me pueden dejar hablar?”

Jorge Valdivia protagonizó un tenso momento en Hay que decirlo, luego de contactarse en vivo con el programa de Canal 13 para referirse a un reciente cahuín que lo involucró nuevamente en la farándula.

El cruce ocurrió el lunes por la tarde mientras el panel comentaba los dichos de Nidyan Fabregat, quien en medio de una polémica con Daniela Aránguiz aseguró que habría tenido “algo” con el exfutbolista.

Durante el contacto, Valdivia explicó que no suele hablar con programas de televisión ni responder judicialmente a cada polémica, porque, según dijo, eso solo agranda los conflictos y creaba más noticias.

Sin embargo, esta vez decidió intervenir para pedir que su nombre dejara de aparecer en situaciones vinculadas a su exesposa. “Estoy en otra etapa de mi vida, me incomoda que me involucren porque tengo una nueva pareja y ella tiene hijos”, señaló.

El ambiente se tensó cuando Pamela Díaz intentó interrumpirlo y el exjugador la frenó en seco. “¿Me pueden dejar hablar? Por fa, gracias”, se escuchó en el contacto telefónico.

Luego, cuando desde el panel le aclararon que quien lo había mencionado era Nidyan Fabregat y no Daniela Aránguiz, el exseleccionado respondió con una pregunta directa a la animadora: “Pero, Pamela, ¿es relevante?”.

La conversación también tuvo un momento incómodo con Matías Vega, quien intentó distender el ambiente preguntándole quién creía que ganaría el Mundial 2026. Valdivia no siguió la broma y lo detuvo de inmediato.

“No, esto no es chacota, Mati. No, no, no. Les dije que mi objetivo no es enemistarme ni discutir, porque no hay razón. Lo único que quiero dejar claro con ustedes es que estoy en otra parada”, afirmó.

Hacia el final, Pamela Díaz le consultó por su proceso judicial, pero Valdivia evitó responder. “Les pediría con mucho cariño y respeto que ese tema no lo toquemos”, solicitó.. Tras el contacto, el programa cambió rápidamente de tema.